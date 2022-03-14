Вербич официально стал игроком Легии – соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает официальная Facebook-страница Динамо. Польский клуб также подтвердил трансфер в своем твиттере, а словенец будет выступать за новую команду под 77-м номером.

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Переход стал возможным благодаря разрешению ФИФА для легионеров УПЛ расторгнуть контракты со своими клубами и доиграть сезон в другом коллективе. При этом контракт Вербича с Динамо будет возобновлен уже 1 июля 2022 года.

Добавим, что Беньямин выступает за киевлян с 2018 года. В общем, он отыграл за "бело-синих" 119 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 12 ассистов.

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