Полузащитник Динамо Беньямин Вербич завершил свои выступления за Легию на правах аренды, сообщает официальный сайт варшавской команды.

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Напомним, вингер киевлян присоединился к "армейцам" в середине марта. 28-летний футболист предполагал, что может задержаться в польском клубе надолго: "Может, мне так понравится в Варшаве, что я захочу остаться на десять лет?". Однако этого не произошло.

К слову, за Легию Вербич провел 8 матчей (7 в Экстраклясе и 1 в Кубке Польши), результативными действиями не отмечался. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает словенца в 4,5 млн евро.

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