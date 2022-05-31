Хихонский Спортинг, занявший 17 место в Сегунде, не воспользовался опцией выкупа 23-летнего форварда сборной Венесуэлы и объявил о завершении его аренды. Соответственно, Эрик Рамирес возвращается в Динамо, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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Очевидно, что из-за войны в Украине игрок вряд ли останется в киевском клубе, который теперь вынужден искать для него новый вариант продолжения карьеры. Соглашение Рамиреса с Динамо рассчитано еще на 4 года. Летом 2021-го киевляне заплатили за него 1,75 млн евро.

В составе Спортинга венесуэлец сыграл 12 матчей (283 минуты), результативными действиями не отличался. Даже в Киеве в первой части сезона 2021/22 дела обстояли лучше – 7 поединков (279 минут), 1 гол и 1 ассист.

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