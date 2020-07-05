Вербич назвал самого неудобного соперника для Динамо – неожиданный вариант

Хавбек Динамо Беньямин Вербич признался, какая команда создает киевлянам больше всего проблем.

Словенец отметил Мариуполь, который не смог пробиться в верхнюю шестерку текущего сезона УПЛ.

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"Самый неудобный для нас – точно Мариуполь. Я им много забиваю, но это очень тяжелый выезд. Туда нужно очень далеко ехать, лететь. После этого нам всегда очень трудно", – заявил Вербич в интервью Yellow.

Отметим, что статистика последних матчей Динамо против Мариуполя крайне удачная для киевлян – шесть побед подряд.

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