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Вербич назвал самого неудобного соперника для Динамо – неожиданный вариант

5 июля 20:40 - Читати українською
Вербич назвал самого неудобного соперника для Динамо – неожиданный вариант
Беньямин Вербич / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Беньямин Вербич признался, какая команда создает киевлянам больше всего проблем.

Словенец отметил Мариуполь, который не смог пробиться в верхнюю шестерку текущего сезона УПЛ.

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"Самый неудобный для нас – точно Мариуполь. Я им много забиваю, но это очень тяжелый выезд. Туда нужно очень далеко ехать, лететь. После этого нам всегда очень трудно", – заявил Вербич в интервью Yellow.

Отметим, что статистика последних матчей Динамо против Мариуполя крайне удачная для киевлян – шесть побед подряд.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь Беньямин Беньямин Вербич
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