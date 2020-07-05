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Вербіч назвав найнезручнішого суперника для Динамо – несподіваний варіант

20:40 - Читать на русском
Вербіч назвав найнезручнішого суперника для Динамо – несподіваний варіант
Беньямін Вербіч / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч зізнався, яка команда створює киянам найбільше проблем.

Словенець відзначив Маріуполь, який не зміг пробитися до верхньої шістки поточного сезону УПЛ.

Вербіч встановив особистий рекорд в Динамо, наблизившись до легенди клубу

"Найнезручніший для нас – точно Маріуполь. Я їм багато забиваю, але це дуже важкий виїзд. Туди треба дуже далеко їхати, летіти. Після цього нам завжди дуже важко", – заявив Вербіч в інтерв'ю Yellow.

Зазначимо, що статистика останніх матчів Динамо проти Маріуполя вкрай вдала для киян – шість перемог поспіль.

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10:00
15655
Теги
Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Беньямін Беньямін Вербіч
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