Жерсон отреагировал на досрочный уход из Труа
Скандальный вингер Динамо Жерсон Родригес философски воспринял прощание с Труа.
Накануне французский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 26-летним люксембуржцем, назвав это "мерой пресечения". В специальном обращении в ближайшее время Труа обещает объяснить все.
Жерсон покинул Труа – французы расторгли контракт с форвардом Динамо
Через час после официального отчисления из клуба Жерсон в своем Instagram опубликовал мотивационное изображение льва с подписью "Никогда не сдавайся". Динамо пока не делало никаких заявлений по поводу его будущего.
Напомним, арендное соглашение Родригеса с Труа было рассчитано до конца сезона и содержало право выкупа. Вингер, еще в Динамо славившийся скандальным поведением, провел во французском первенстве 12 матчей, записал в свой актив гол+пасс.
Динамо і перерва на Самбу: чому Луческу ігнорує перлину росіянина, яку вже оцінили Баварія та Ман Сіті