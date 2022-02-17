Накануне французский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 26-летним люксембуржцем, назвав это "мерой пресечения". В специальном обращении в ближайшее время Труа обещает объяснить все.

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Через час после официального отчисления из клуба Жерсон в своем Instagram опубликовал мотивационное изображение льва с подписью "Никогда не сдавайся". Динамо пока не делало никаких заявлений по поводу его будущего.

Напомним, арендное соглашение Родригеса с Труа было рассчитано до конца сезона и содержало право выкупа. Вингер, еще в Динамо славившийся скандальным поведением, провел во французском первенстве 12 матчей, записал в свой актив гол+пасс.

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