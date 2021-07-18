Динамо встречалось с Этуалем в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор спарринга Динамо – Этуаль на "Футбол 24".

"Бело-синие" почти весь тайм пытались найти ключ от ворот представителя третьего швейцарского дивизиона. Это удалось сделать Ледневу, который откликнулся на пас Караваева и эффектно переиграл голкипера.

Динамо – Этуаль: тусклое возвращения сборников, Леднев снова делает результат, куча брака за две недели до старта сезона

После перерыва Динамо выглядело активнее, а забил лишь Гармаш аж на 83-й минуте – Денису удался красивый прямой удар со штрафного. "Бело-синие" празднуют победу над Этуалем в спарринге со счетом 2:0.

Уже 20 июля команду Мирчи Луческу ожидает контрольный матч против Атлетика из Бильбао.