Венгер верит в Анри, несмотря на провальное положение Монако

По мнению экс-наставника Монако и Арсенала Арсена Венгера, новому наставнику "монегасков" Тьерри Анри нужно больше времени для исправления положения команды.

"Нужно более широкое понимание футбола, более обширные знания. Но когда ты становишься новым тренером, есть две особенности.

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Первая – важно положительно психологически повлиять на команду. И потом можно работать.

Сейчас он не в лучшей ситуации. Очевидно, что первый пункт – повлиять – не сработал в его случае. Теперь ему нужно больше времени. Если ему его дадут, он все сделает правильно", – цитирует Венгера портал beIN Sports.

В воскресенье, 11 ноября, Монако будет принимать ПСЖ.

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