Анрі назвав причину жахливих результатів Монако – команда не виграє вже 15 матчів поспіль

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі поділився враженнями після матчу групового етапу Ліги чемпіонів з Брюгге.

"Думаю, що рахунок не відображає того, що насправді відбувалося в матчі. Свої моменти потрібно реалізовувати. Перші три голи ми самі собі привезли. Мене турбує те, що якщо щось йде не в нашу користь, ми здаємося.

Монако – Брюгге – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Ми пропустили три голи за 12 хвилин, це важкий удар. В єврокубках, якщо ти не караєш суперника, він карає тебе.

Можливо, поразка допоможе нам зосередитися на наборі очок в Лізі 1. Можливо, будуть певні сумніви, адже у нас гра з ПСЖ. Нам потрібно знайти спосіб їх зупинити.

Ми втратили Гліка через травму. Напевно, у нас вже футболістів 12 вибули. Нам потрібно знайти рішення проблем навіть з обмеженим складом.

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Два тижні недостатньо, щоб все змінити. Звичайно, намагаєшся привнести нове, але у нас було занадто багато травмованих. Нам потрібно постаратися рухатися вперед. Сьогодні,принаймні, ми створювали моменти", – цитує Анрі L'Equipe.