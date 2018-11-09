Венгер вірить у Анрі попри провальне становище Монако

На думку екс-наставника Монако та Арсенала Арсена Венгера, новому наставнику "монегасків" Тьєррі Анрі потрібно більше часу для виправлення становища команди.

"Потрібно більш широке розуміння футболу, більш великі знання. Але коли ти стаєш новим тренером, є дві особливості.

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Перша – важливо позитивно психологічно вплинути на команду. І потім можна працювати.

Зараз він не в кращій ситуації. Очевидно, що перший пункт – вплинути – не спрацював в його випадку. Тепер йому потрібно більше часу. Якщо йому його дадуть, він все зробить правильно", – цитує Венгера портал beIN Sports.

У неділю, 11 листопада, Монако приймати ПСЖ.

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