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Венгер вірить у Анрі попри провальне становище Монако

18:43 78 Читать на русском
Венгер вірить у Анрі попри провальне становище Монако
Тьєррі Анрі / Фото: ФК Монако

На думку екс-наставника Монако та Арсенала Арсена Венгера, новому наставнику "монегасків" Тьєррі Анрі потрібно більше часу для виправлення становища команди.

"Потрібно більш широке розуміння футболу, більш великі знання. Але коли ти стаєш новим тренером, є дві особливості.

Анрі назвав причину жахливих результатів Монако – команда не виграє вже 15 матчів поспіль

Перша – важливо позитивно психологічно вплинути на команду. І потім можна працювати.

Зараз він не в кращій ситуації. Очевидно, що перший пункт – вплинути – не спрацював в його випадку. Тепер йому потрібно більше часу. Якщо йому його дадуть, він все зробить правильно", – цитує Венгера портал beIN Sports.

У неділю, 11 листопада, Монако приймати ПСЖ.

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Монако - Парі Сен-Жермен: Неділя 11 листопада 2018

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Монако Монако Франція Арсен Венгер Арсен Венгер Монако - Парі Сен-Жермен
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