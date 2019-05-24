Венгер планує повернення у футбол, але вже не в ролі тренера

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер натякнув, що може повернутися до активної футбольної діяльності.

Француз хоче повернутись у великий спорт, але не в ролі тренера команди.

"Спочатку я сказав, що знову буду тренувати. Потім я вирішив взяти паузу на роздуми. Зрештою, я дійшов висновку, що хочу ділитися власним досвідом. Саме так ви можете приносити користь у своєму житті. Я обов'язково повернуся у футбол.

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У мене є бажання працювати у футболі, але я ще не знаю, на якій посаді. Я давно звик до подібного життя, тому готовий вирішити це питання вже зараз", – поділився думками Венгер зі Sky Sports.

Нагадаємо, 69-річний фахівець вже 12 місяців перебуває у творчій відпустці після відходу з лондонського Арсенала.

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