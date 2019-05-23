Директор Арсенала признался, почему клуб не продлил контракт с Рэмзи

Директор лондонского Арсенала Рауль Санлеи рассказал, почему Аарон Рэмзи ушел из клуба, как свободный агент.

"Что бы там ни было, мы вошли в финальный года его контракта. Это проблема. Нам нужно нести ответственность за управление клубом. Одна из ключевых вещей для меня – я видел подобное в других клубах – сохранять рациональность в балансе зарплат в команде.

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В силу обстоятельств, сложившихся из-за того, что мы не продлили контракт с Аароном вовремя, мы оказались в ситуации, в которой у него появились невероятные предложения со значительным повышением зарплаты.

Он был готов остаться в Арсенале и пойти на определенные уступки, но в итоге нам нужно нести ответственность за свои действия и защищать интересы клуба.

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Мы поняли, что мы внесем разбалансированность, которая очень повредит команде в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – цитирует Санлея The Telegraph.