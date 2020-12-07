Чемпионы Франции готовы переключиться на другого звездного аргентинца – Пауло Дибалу, сообщает Mundo Deportivo.

Неймар продлит контракт с ПСЖ, если Месси присоединится к клубу, – Mundo Deportivo

Слухи о переходе Месси в ПСЖ набирают обороты, но ни Тухель, ни Леонардо еще не давали официальных комментариев по форварду Барселоны. Шестикратного обладателя "Золотого мяча" можно будет получить бесплатно, однако и цена Дибалы не станет заоблачной. Контракт нападающего с Ювентусом заканчивается летом 2022 года, и туринцы могут продать звезду, чтобы не отпускать свободным агентом.

Добавим, что дела Дибалы под руководством Пирло складываются не слишком хорошо – всего один гол в 10 матчах текущего сезона.

Ювентус попал в скандал из-за Суареса – клубу грозит снятие очков, трансферный бан и даже исключение из Серии А