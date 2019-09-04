Венгер хочет возобновить тренерскую карьеру

Бывший наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер надеется, что возобновит тренерскую деятельность.

"Не готов смириться с мыслью, что больше никогда не буду тренером.

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Мне поступало несколько предложений, связанных с футбольной деятельностью, но я хочу снова тренировать и чувствовать интесивнисть реальных соревнований", – цитирует французского специалиста AS.

Арсен Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда покинул лондонский Арсенал. С "канонирами" тренер работал в течение 22-х лет и завоевал 17 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула АПЛ.

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