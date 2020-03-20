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Венгер дал свой прогноз относительно дальнейшей судьбы АПЛ

06:00 78 Читати українською
Венгер дал свой прогноз относительно дальнейшей судьбы АПЛ
Арсен Венгер / Фото из открытых источников

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер поделился мыслями о возможном продолжении чемпионата Англии в условиях коронавируса.

"Я считаю, что приоритетной задачей Премьер-лиги является завершение сезона. Возможно, последние туры придется откладывать на конец июня, но они должны это сделать.

Арсенал поделился последними новостями о состоянии игроков и Артеты, который уже неделю борется с коронавирусом

Это новый образ жизни для всех, и мы должны адаптироваться. Во Франции это было чуть раньше, чем в Англии, поэтому мы должны жить изолированно, имея не более пяти-десяти контактов с другими в день. Это нелегко. Мы думали, что футбол был главным приоритетом в нашей жизни, но теперь мы выясняем, что есть гораздо более важные вещи", – рассказал Венгер в комментарии talkSPORT.

Напомним, на общем заседании клубов АПЛ было принято решение продлить паузу до 30 апреля.

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Теги
коронавирус Англия Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер
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