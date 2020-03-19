Арсенал поделился последними новостями о состоянии игроков и Артеты, который уже неделю борется с коронавирусом

Лондонский Арсенал обнародовал свежую информацию о вынужденном карантине в клубе.

"Ряд сотрудников, среди них Артета и первая команда, пока изолированные у себя дома. Мы рады сообщить, что Микель чувствует себя намного лучше. Он в хорошем настроении, готовит детальные планы с тренерами и регулярно общается с игроками. Женские и молодежные команды также сейчас сидят дома. Все наши игроки с нетерпением ждут выхода на тренировочные поля, как только позволит ситуация.

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Игрокам были направлены специальные тренировочные и диетические режимы, которых они должны придерживаться дома. Они ежедневно общаются с нашими тренерами и персоналом ассистентов. Как вы увидели в социальных сетях, некоторые из них, безусловно, принимают то, как изменился новый мир", – говорится в заявлении на официальном сайте Арсенала.

Напомним, информация о болезни Артеты появилась 13 марта, однако ни один из игроков "канониров" пока не сдал положительный тест на коронавирус.

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