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Венгер – главный претендент на пост тренера Баварии после отказа немецкого специалиста

17:54 97 Читати українською
Венгер – главный претендент на пост тренера Баварии после отказа немецкого специалиста
Ральф Рангник / Sportbuzzer

Бывший наставник РБ Лейпциг Ральф Рангник отказался возглавить мюнхенскую Баварию.

61-летний специалист получил предложение от руководства немецкого гранда, но отклонил его. В планы Рангника входит переезд на Туманный Альбион, где его кандидатуру рассматривают как возможную замену Уле-Гуннару Сульшеру в Манчестер Юнайтед, информирует Bild.

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После отказа немецкого специалиста, главным претендентом на вакантную должность стал Арсен Венгер, который уже успел прокомментировать возможность работы в Баварии.

Напомним, мюнхенцы прекратили сотрудничество с Нико Ковачем после поражения от Айнтрахта (1:5) в 10-м туре Бундеслиги. Сейчас Бавария занимает 4 место в турнирной таблице.

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Бавария Бавария Германия Арсен Венгер Арсен Венгер Ральф Рангник Ральф Рангник
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