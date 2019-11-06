Венгер – главный претендент на пост тренера Баварии после отказа немецкого специалиста

Бывший наставник РБ Лейпциг Ральф Рангник отказался возглавить мюнхенскую Баварию.

61-летний специалист получил предложение от руководства немецкого гранда, но отклонил его. В планы Рангника входит переезд на Туманный Альбион, где его кандидатуру рассматривают как возможную замену Уле-Гуннару Сульшеру в Манчестер Юнайтед, информирует Bild.

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После отказа немецкого специалиста, главным претендентом на вакантную должность стал Арсен Венгер, который уже успел прокомментировать возможность работы в Баварии.

Напомним, мюнхенцы прекратили сотрудничество с Нико Ковачем после поражения от Айнтрахта (1:5) в 10-м туре Бундеслиги. Сейчас Бавария занимает 4 место в турнирной таблице.

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