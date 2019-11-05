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Бавария убеждает Тухеля вернуться в Бундеслигу

16:07 103 Читати українською
Бавария убеждает Тухеля вернуться в Бундеслигу
Томас Тухель / Фото ФК ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель может заменить Нико Ковача в Баварии.

Бавария активно ищет кандидата на вакантное место главного тренера. В шорт-лист мюнхенцев попал наставник ПСЖ Томас Тухель, сообщает Sky Sport Germany.

Тен Хаг определился относительно возможности возглавить Баварию

Руководство действующего чемпиона Германии уже контактировало со специалистом. Тухель ответил, что до завершения текущего сезона – это невозможно, но может обсудить этот вопрос летом.

Напомним, у немецкого специалиста есть опыт работы в Бундеслиге, ранее он возглавлял Майнц и Боруссию Д.

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ПСЖ ПСЖ Германия Томас Тухель Томас Тухель Нико Ковач Нико Ковач Бавария Бавария
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