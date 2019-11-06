Венгер – головний претендент на посаду тренера Баварії після відмови німецького фахівця

Колишній наставник РБ Лейпциг Ральф Рангнік відмовився очолити мюнхенську Баварію.

61-річний фахівець отримав пропозицію від керівництва німецького гранда, але відхилив її. В плани Рангніка входить переїзд на Туманний Альбіон, де його кандидатуру розглядають як можливу заміну Уле-Гуннару Сульшеру в Манчестер Юнайтед, інформує Bild.

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Після відмови німецького фахівця, головним претендентом на вакантну посаду став Арсен Венгер, який вже встиг прокоментувати можливість роботи у Баварії.

Нагадаємо, мюнхенці припинили співпрацю з Ніко Ковачем після поразки від Айнтрахта (1:5) в 10-му турі Бундесліги. Наразі Баварія посідає 4 місце в турнірній таблиці.

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