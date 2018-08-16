Веллингтон Нем намекнул, что останется в Шахтере

Лига чемпионов — 20:07 237
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Аякс – Динамо: Де Лигт и Хунтелаар оценили соперничество с Динамо в Лиге чемпионов
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Кроос останется в сборной Германии до Евро-2020Германия — 19:49 20
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Динамо – Славия: Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальное заявление Тврдика касательно Григория СуркисаЛига чемпионов — 17:50 765
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Старт чемпионата Италии может быть перенесен из-за обвала моста в ГенуеИталия — 16:45 172
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Ла Лига будет проводить матчи в Северной Америке: Реал и Барселона могут сыграть в США уже в этом сезонеИспания — 14:53 299
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