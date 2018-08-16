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Веллингтон Нем намекнул, что останется в Шахтере

20:07 31 Читати українською
Веллингтон Нем намекнул, что останется в Шахтере
Веллингтон Нем / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем стремится в дальнейшем выступать за донецкий клуб.

"Любой футболист на планете хочет достичь успеха. Игроки хотят выходить в стартовом составе и помогать своей команде.

Фонсека: Я доверяю Нему, он себя прекрасно проявил в игре с Ворсклой

Состояние здоровья? Я отлично подготовлен физически. Хочу показывать свою лучшую игру. Готов приносить пользу Шахтеру", – сказал Нем Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что бразилец покинет "оранжево-черных". В частности была информация об интересе Крузейро.

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Веллингтон Нем Веллингтон Нем Шахтер Шахтер
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