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Фонсека: Я доверяю Нему, он себя прекрасно проявил в игре с Ворсклой

11 августа 23:08 40 Читати українською
Фонсека: Я доверяю Нему, он себя прекрасно проявил в игре с Ворсклой
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу над Ворсклой (4:1).

"Хорошая победа, но в первом тайме не было нужной интенсивности, а она должна присутствовать абсолютно во всех наших играх. Мы были очень медленной командой, нам не хватало скорости при выходе в атаку. В перерыве постарались скорректировать эту деталь, и в результате второй тайм получился совершенно другим. Забили четыре мяча, хотя могли и больше. В обороне также проявили себя лучше именно во второй половине встречи. Заслуженная победа.

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Тот факт, что Нем сегодня играл, – показатель доверия с моей стороны. В течение сборов у него была травма, он не участвовал ни в одном товарищеском матче, но сейчас восстановился и вышел. Это очень опытный, креативный футболист. Я решил предоставить ему возможность, и он прекрасно себя проявил.

Шахтер – Ворскла – 4:1 – видео голов и обзор матча​​​​​​​

Как вам известно, на поле могут быть только 11 человек. Сиприано очень молод, ему, как и Фернандо, всего 19 лет. Они адаптируются в команде, привыкают к нашему футболу. Маркиньос – игрок на будущее, и он хорошо работает, как и все остальные новички", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

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