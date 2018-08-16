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Веллінгтон Нем натякнув, що залишиться в Шахтарі

20:07 45 Читать на русском
Веллінгтон Нем натякнув, що залишиться в Шахтарі
Веллінгтон Нем / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем прагне надалі виступати за донецький клуб.

"Будь-який футболіст на планеті хоче досягти успіху. Гравці хочуть виходити в стартовому складі і допомагати своїй команді.

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Стан здоров'я? Я відмінно підготовлений фізично. Хочу показувати свою найкращу гру. Готовий приносити користь Шахтарю", – сказав Нем Globo Esporte.

Раніше повідомлялось, що бразилець покине "помаранчево-чорних". Зокрема була інформація про інтерес Крузейро.

Теги
Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар
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