Веллінгтон Нем натякнув, що залишиться в Шахтарі

Ліга чемпіонів — 19:57 1253
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Аякс – Динамо: Де Лігт і Хунтелар оцінили суперництво з Динамо в Лізі чемпіонів
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Кроос залишиться у збірній Німеччини до Євро-2020Німеччина — 19:49 59
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Динамо – Славія: Футбольна асоціація Чехії відреагувала на скандальну заяву Тврдика щодо Григорія СуркісаЛіга чемпіонів — 17:50 2755
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Старт чемпіонату Італії може бути перенесений через обвал моста в ГенуїІталія — 16:45 572
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Де Брюйне прибув у Барселону на медогляд щодо серйозності травми – стали відомі попередні прогнозиАнглія — 15:37 2475
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