Веллингтон Нем: Хотим сыграть хорошо против Динамо и пройти дальше в Кубке

Игрок донецкого Шахтера Веллингтон Нем поделился ожиданиями относительно предстоящего матча Кубка Украины против киевского Динамо.
"Фонсека просил, чтобы в матче с Олимпиком были интенсивность и желание, чтобы играли просто, и делали то же, что и всегда. Нам это удалось.
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Настраиваемся ли на игру с Динамо в Кубке? Да, разумеется, мы готовимся к официальным матчам. Хотим сыграть хорошо и пройти дальше.
Влияет ли на нас семиочковый гандикап в УПЛ? Ни в коем случае. Чем больше очков преимущества будет в чемпионате, тем лучше. А поединки в Кубке – это отдельная история. Мы в любом турнире рассматриваем каждый матч как последний, как финал", – поделился Веллингтон Нем в комментарии пресс-службе ФК Шахтер.
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Напомним, что матч Кубка Украины Шахтер – Динамо состоится 7 апреля. Начало матча в 17:00.