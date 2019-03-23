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Шахтер - Динамо: "горняки" презентовали проморолик в стиле "Игры престолов" – эффектное видео

19:28 59 Читати українською
Шахтер - Динамо: "горняки" презентовали проморолик в стиле "Игры престолов" – эффектное видео
Украинское Класико / Футбол 24

Донецкий Шахтер представил оригильний проморолик к матчу 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

 

На видео противостояние между Динамо и Шахтером изображено в образе персонажей из "Игры престолов" .В частности, вингер Динамо Беньямин Вербич в образе белого ходока и Мораес с огнем в глазах (образ драконорожденного).

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Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо состоится 7 апреля в 17:00.

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