Веллінгтон Нем: Хочемо зіграти добре проти Динамо і пройти далі в Кубку

Гравець донецького Шахтаря Веллінгтон Нем поділився очікуваннями щодо майбутнього матчу Кубка України проти київського Динамо.

"Фонсека просив, щоб в матчі з Олімпіком були інтенсивність і бажання, щоб грали просто, і робили те ж, що і завжди. Нам це вдалося.

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Чи налаштовуємось на гру з Динамо в Кубку? Так, зрозуміло, ми готуємося до офіційних матчів. Хочемо зіграти добре і пройти далі.

Чи впливає на нас семиочковий гандикап в УПЛ? Ні в якому разі. Чим більше очок переваги буде в чемпіонаті, тим краще. А поєдинки в Кубку – це окрема історія. Ми в будь-якому турнірі розглядаємо кожен матч як останній, як фінал", – поділився Веллінгтон Нем в коментарі прес-службі ФК Шахтар.

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Нагадаємо, що матч Кубка України Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня. Початок матчу о 17:00.