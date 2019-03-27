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Шахтер в спарринге легко разгромил Олимпик – голы зимних новичков, игровая практика для сборников и травма лидера

12:54 157 Читати українською
Шахтер в спарринге легко разгромил Олимпик – голы зимних новичков, игровая практика для сборников и травма лидера
Шахтер – Олимпи / фото: ФК Шахтер

Шахтер в товарищеском матче не оставил шансов Олимпику, забив в ворота соперника четыре "сухих" мяча.

Товарищеский матч

Шахтер – Олимпик 4:0

Голы: Фернандо Педро, 45, Веллингтон Нем, 54, Тете, 69, Маркос Антонио, 90

Первая половина, которая прошла при небольшом преимуществе Шахтера, заврешилася победой подопечных Паулу Фонсеки благодаря голу Фернандо Педро, который воспользовался пасом Тайсона.

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В начале второго тайма Веллингтон Нем удвоил преимущество "горняков". Бразилец после длинной передачи партнера одним касанием перебросил мяч через голкипера Олимпика.

Вскоре повреждение получил Исмаили. Тренерский штаб не стал рисковать здоровьем основного левого защитника и сразу же заменил его. Интересно, что Маркиньос Сиприано, который появился вместо Исмаили, сразу же получил желтую карточку за то, что не по правилам вышел на поле.

На 68-й минуте на замену вышел зимний новичок "оранжево-черных" Тете, который едва ли не первым касанием мяча сделай счет разгромным. Маркос Антонио перед самым финальным свистком установил окончательный счет – 4:0.

Стоит заметить, что Паулу Фонсека дал возможность сыграть в этом матче Тарасу Степаненко и Сергею Болбату, которые не играли в поединке сборной Украины с Люксембургом.

В данный момент Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, имея 57 очков. Олимпик в первой части сезона набрал 20 зачетных пунктов и не попал в первую шестерку.

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