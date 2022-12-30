Марсель легко разобрался с Тулузой в рамках 16-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Димитрий Пайе сложно адаптируется к требованиям Игора Тудора, но наставник Марселя отметил работу капитана во время перерыва и без раздумий доверил ему место в стартовом составе. Француз отблагодарил за доверие, третий год подряд забив в предновогоднем матче.

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Тулуза в своем нынешнем состоянии не способна даже на малейшее сопротивление. Безвыигрышная серия "фиалок" достигла уже 8 матчей, а на Велодроме пришлось пережить настоящее унижение. Зато игрок гостей забил шикарный гол. Вот только Николайсен поразил собственные ворота.

Благодаря этой победе и осечке Ренна в параллельном матче Марсель поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Тулуза расположилась на 13 месте, но расстояние до зоны вылета составляет всего 3 очка.