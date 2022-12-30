Марсель легко розібрався з Тулузою в рамках 16-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Дімітрі Пайє складно адаптовується до вимог Ігора Тудора, але наставник Марселя відзначив роботу капітана під час перерви і без роздумів довірив йому місце у стартовому складі. Француз віддячив за довіру, третій рік поспіль забивши у передноворічному матчі.

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Тулуза у своєму нинішньому стані не здатна навіть на найменший спротив. Безвиграшна серія "фіалок" сягнула вже 8 матчів, а на Велодромі довелося пережити справжнє приниження. Зате гравець гостей забив розкішний гол. От лише Ніколайсен вразив власні ворота.

Завдяки цій перемозі та осічці Ренна в паралельному матчі Марсель піднявся на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Тулуза розташувалася на 13 місці, але відстань до зони вильоту становить лише 3 очки.