"Команды показали великолепную игру. Обе четверки защитников были просто невероятными.

Англия – Дания: УЕФА открыл три дела относительно скандального полуфинала Евро-2020

Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это был одно из величайших выступлений игрока в футболке сборной Англии из всех, что я видел", – написал Линекер на своей странице в Twitter.

Напомним, в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020 Стерлинг заработал для англичан спорный пенальти. Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель отразил одиннадцатиметровый выстрел Харри Кейна, однако форвард "Трех львов" был первым на добивании. Англия впервые за 55 лет пробилась в финал крупного турнира.

There were some superb performances. All the back 4 were outstanding, and as for @sterling7, well, that was one of the greatest displays I’ve seen from a player in an @England shirt. Stunning.