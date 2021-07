"Команди показали чудову гру. Обидві четвірки захисників були просто неймовірними.

Англія – Данія: УЄФА відкрив три справи щодо скандального півфіналу Євро-2020

Що стосується Рахіма Стерлінга, що ж, це був один з найвеличніших виступів гравця у футболці збірної Англії з усіх, що я бачив", – написав Лінекер на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, у додатковий час матчу 1/2 фіналу Євро-2020 Стерлінг заробив для англійців суперечливий пенальті. Голкіпер збірної Данії Каспер Шмейхель відбив одинадцятиметровий постріл Харрі Кейна, однак форвард "Трьох левів" був першим на добиванні. Англія вперше за 55 років пробилася у фінал великого турніру

Фейковий герой тріумфу Англії зганьбився ще в перший день Євро – УЄФА проґавив прогнозоване фіаско й зіпсував свято

There were some superb performances. All the back 4 were outstanding, and as for @sterling7, well, that was one of the greatest displays I’ve seen from a player in an @England shirt. Stunning.