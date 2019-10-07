Вела эффектным хет-триком установил новый рекорд результативности МЛС

Мексиканский нападающий Лос-Анджелеса Карлос Вела отличился сразу тремя голами в матче 34-го тура регулярного сезона МЛС против Колорадо Рапидс.

Благодаря своему хет-трику 30-летний форвард установил рекорд результативности лиги за всю историю – 34 гола за регулярный чемпионат. Ранее это достижение принадлежало венесуэльском форварду Атланты Джозефу Мартинесу, который в сезоне 2018 забил 31 гол.

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В итоге, Лос-Анджелес победил со счетом 3:1 и завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции МЛС.

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