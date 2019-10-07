Вела ефектним хет-триком встановив новий рекорд результативності МЛС

Мексиканський нападник Лос-Анджелеса Карлос Вела відзначився одразу трьома голами у матчі 34-го туру регулярного сезону МЛС проти Колорадо Рапідс.

Завдяки своєму хет-трику 30-річний форвард встановив рекорд результативності ліги за всю історію – 34 голи за регулярний чемпіонат. Раніше це досягнення належало венесуельському форварду Атланти Джозефу Мартінесу, який у сезоні 2018 забив 31 гол.

Черговий шедевр Ібрагімовіча – Златан забив 30-й гол в сезоні МЛС

У підсумку, Лос-Анджелес переміг з рахунком 3:1 і завершив регулярний чемпіонат на першому місці у Західній конференції МЛС.

"Том Круз пішов з нами у нічний клуб". Дмитро Коваленко – українець, який підкорив МЛС і товаришує з Бекхемом