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Вела ефектним хет-триком встановив новий рекорд результативності МЛС

16:55 275 Читать на русском
Вела ефектним хет-триком встановив новий рекорд результативності МЛС
Карлос Вела / Офіційний сайт МЛС

Мексиканський нападник Лос-Анджелеса Карлос Вела відзначився одразу трьома голами у матчі 34-го туру регулярного сезону МЛС проти Колорадо Рапідс.

Завдяки своєму хет-трику 30-річний форвард встановив рекорд результативності ліги за всю історію – 34 голи за регулярний чемпіонат. Раніше це досягнення належало венесуельському форварду Атланти Джозефу Мартінесу, який у сезоні 2018 забив 31 гол.

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У підсумку, Лос-Анджелес переміг з рахунком 3:1 і завершив регулярний чемпіонат на першому місці у Західній конференції МЛС.

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