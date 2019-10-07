Вела ефектним хет-триком встановив новий рекорд результативності МЛС

Світ — 15:34 1901
-
Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду
-
"Суддівство у грі Динамо – це шок": чому Шахтар не зупинить ніхто, а Бєсєдін даремно поділився із ВербічемУкраїна — 14:00 4899
-
Євро-2020: Україна розпочала підготовку до матчів відбору проти Литви та ПортугаліїЄвро-2020 — 13:16 3612
-
Барселона знищила Севілью: топ-атака "блаугранас" без оборони, слабкодухість нервіонців, зіркові голи Суареса та МессіІспанія — 02:54 2637
-
Інтер – Ювентус: поразка Конте як синдром Барселони, аргентинська симфонія на Джузеппе Меацца, туринці – знову лідериІталія — 00:38 3610