Очередной шедевр Ибрагимовича – Златан забил 30-й гол в сезоне МЛС

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал автором красивого гола в матче 34-го тура регулярного сезона МЛС.

В выездном матче против Хьюстон Динамо Златан открыл счет на 9-й минуте матча, однако это не помогло его команде избежать поражения – 2:4.

Гол Ибрагимовича не помог Лос-Анджелес Гэлакси избежать поражения

Этот гол стал для Ибрагимовича тридцатым в регулярном сезоне МЛС. В бомбардирской гонке швед уступил мексиканцу Карлосу Веле, который имеет в своем активе на один гол больше.

Отметим, что Лос-Анджелес Гэлакси занял пятое место в Западной конференции МЛС и вышел в плей-офф.

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