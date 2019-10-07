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Очередной шедевр Ибрагимовича – Златан забил 30-й гол в сезоне МЛС

10:37 125 Читати українською
Очередной шедевр Ибрагимовича – Златан забил 30-й гол в сезоне МЛС
Златан Ибрагимович / Официальній сайт МЛС

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал автором красивого гола в матче 34-го тура регулярного сезона МЛС.

В выездном матче против Хьюстон Динамо Златан открыл счет на 9-й минуте матча, однако это не помогло его команде избежать поражения – 2:4.

Гол Ибрагимовича не помог Лос-Анджелес Гэлакси избежать поражения

Этот гол стал для Ибрагимовича тридцатым в регулярном сезоне МЛС. В бомбардирской гонке швед уступил мексиканцу Карлосу Веле, который имеет в своем активе на один гол больше.

Отметим, что Лос-Анджелес Гэлакси занял пятое место в Западной конференции МЛС и вышел в плей-офф.

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Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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