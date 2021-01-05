Руководство Барселоны не намерено прощаться с Антуаном Гризманном, сообщает Sport.es.

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Боссы каталонцев доверяют звездному нападающему и верят, что он еще принесет много пользы "блаугранас". Напомним, Барса приобрела 29-летнего француза у Атлетико за 120 млн евро в 2019 году.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 15 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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