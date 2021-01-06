Сезон 2020/21 може стати останнім для Джорджініо Вейналдума у футболці Ліверпуля.

Півзахисник відмовився від останньої пропозиції "червоних" щодо продовження контракту, стверджує Todofichajes.

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Вейналдум хоче отримати новий виклик і налаштований влітку приєднатися до Барселони. Каталонці давно полюють за зірковим хавбеком, якого можна буде підписати безкоштовно. На Камп Ноу 30-річний гравець возз'єднається з Рональдом Куманом, якого добре знає за спільною роботою у збірній Нідерландів.

Додамо, що Вейналдум провів за Ліверпуль 24 матчі у поточному сезоні та відзначився одним голом.

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