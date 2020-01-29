Вейналдум не уверен, что летом останется в Ливерпуле

Будущее хавбека Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума в клубе остается под вопросом.

"Сейчас трудно сказать, чего я хочу. Все зависит и от желаний клуба и ситуации, которая может сложиться летом.

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Посмотрим, как все произойдет. Я чувствую себя на Энфилде, как дома. Я просто сосредотачиваюсь на том, чтобы завершить этот сезон, пока это единственное, о чем я думаю", – приводит слова Вейналдума TalkSport.

Полузащитник сборной Нидерландов является одним из ключевых игроков в центре поля Ливерпуля. В сезоне 2019/20 он провел 29 матчей, в которых отметился тремя голами. Контракт Вейналдума с "красными" рассчитан до лета 2021 года.

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