23-летний игрок сегодня стал жертвой ограбления с перестрелкой в ​​одном из районов бразильского города Сан-Паулу, передает O Liberal .

Тренер аргентинского клуба был ранен в стрельбе во время матча

Около 3 часов ночи Эмерсон вышел из ночного клуба, к нему подошел полисмен в штатском и попросил фото. В этот момент на футболиста направил пистолет другой мужчина, требуя ценных вещей. Правоохранитель увидел грабителя и открыл по нему огонь.

В результате стрельбы было выпущено 29 пуль, один из которых попал в спину вору. Утром его прооперировали. Эмерсон же остался невредимым и вместе с отцом написал заявление в полицию.

"Мы праздновали, а при выходе произошла вся эта история. Это очень плохо, никому такого не желаю. Рядом было 5-6 человек, каждый побежал в сторону, отворачиваясь, потому что не знал, откуда стреляют", – резюмировал отец футболиста.

"За мною прийшло НКВС, у лісі чув глухі постріли": бомбардира з Галичини могли вбити у Динамо – зрадив воротар Трусевич