Тренер аргентинського клубу був поранений у стрілянині під час матчу
14:02 - Читать на русском
У третьому аргентинському дивізіоні пристрасті палають не на жарт.
Під час матчу Уракан – Ферро трапилась сутичка між вболівальниками, яка завершилась стріляниною.
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Куля поранила у плече головного тренера гостей Маурісіо Ромеро, на щастя, фахівець не зазнав серйозних пошкоджень. Футболісти та тренери кинулись втікати з поля, коли почули постріли.
Матч так і не був завершений. На момент інциденту Уракан перемагав з рахунком 3:1. Поліція вже розпочала розслідування.
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