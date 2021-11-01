У третьому аргентинському дивізіоні пристрасті палають не на жарт.

Під час матчу Уракан – Ферро трапилась сутичка між вболівальниками, яка завершилась стріляниною.

Колишній футболіст Бешикташа і Фенербахче влаштував стрілянину – одна людина загинула і ще чотири поранені

Куля поранила у плече головного тренера гостей Маурісіо Ромеро, на щастя, фахівець не зазнав серйозних пошкоджень. Футболісти та тренери кинулись втікати з поля, коли почули постріли.

Матч так і не був завершений. На момент інциденту Уракан перемагав з рахунком 3:1. Поліція вже розпочала розслідування.

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"Huracán Las Heras":

Por disparos durante su partido ante Ferro de General Pico en el #FederalA pic.twitter.com/QGX38LuFpz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2021