"Вы всегда дарили мне эмоции и улыбку. Ничто не перечеркнет то, что вы сделали для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда", – написал Шевченко в Twitter.

Умер Диего Марадона

Заметим, Диего Марадона умер от сердечного приступа в 60 лет. Недавно аргентинец перенес операцию по удалению тромба из мозга. После этого, Диего выписали из больницы, однако он находился под наблюдением медицинского персонала у себя дома.

Марадона известен по выступлениям за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи, где он стал звездой мирового уровня, выиграв две Серии А (1986/87, 1989/90). Диего победил на чемпионате мира-1986 со сборной Аргентины, которую впоследствии также возглавлял.

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