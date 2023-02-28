В Париже 27 февраля прошла церемония награждения лучших игроков по версии ФИФА The Best. Лионель Месси получил высшую награду во второй раз. В первый раз он стал лауреатом премии в 2019 году.

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"Для меня большая честь присутствовать на этом гала-концерте и одержать победу. Вы не можете нервничать больше, чем я сейчас. Я вспоминаю о Бензема и Мбаппе, которые провели отличный год. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Мы сегодня здесь, Скалони и Эмилиано здесь, и мы их представляем, это часть их и это признание для всей группы за то, что мы сделали в Катаре.

Этот год был для меня безумным, я воплотил в жизнь свою мечту (победа на чемпионате мира) после тяжелой борьбы. Это мечта любого игрока, и очень немногие могут ее достичь, и я мог бы не достичь ее. Я хочу поблагодарить свою семью, всех людей Аргентины за то, что они прожили это. Это очень особенный месяц, который мы сделали, и он останется в нашей памяти на всю жизнь. Также спасибо моей семье. Я шлю поцелуй своим детям, которые смотрят, и давайте, ложитесь спать", – цитирует Месси Mundo Deportivo.

Напомним, что нападающий в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Сейчас он выступает за ПСЖ. В этом сезоне в активе Месси 12 голов и 12 результативных передач.

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