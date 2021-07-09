"Важливо лише, щоб Мессі залишився з нами": Барселона змушена продати Грізманна – з форвардом контактував Гвардіола
Барселона не має ресурсів для утримання одразу кількох топ-нападників.
Барселона готова до продажу Антуана Грізманна, якщо команда отримає відповідну пропозицію, повідомляє Fichajes.
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"Для мене Грізманн дуже важливий гравець. Але я повторюсь, я не знаю, які рішення будуть ухвалені керівництвом. Важливо те, щоб Лео залишився з нами", – відреагував на чутки наставник Барси Рональд Куман.
Джерело запевняє, що Манчестер Сіті є ймовірним претендентом на 30-річного француза, а тренер "містян" Хосеп Гвардіола вже навіть розмовляв з Антуаном щодо його майбутнього.
Нагадаємо, у 2019-му каталонці заплатили Атлетіко за Грізманна 120 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги форвард провів 36 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 7-ма асистами.
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