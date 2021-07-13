23-летний защитник стал игроком хихонского Спортинга, информирует официальный сайт клуба. "Красно-белые" арендовали украинца у Леганеса на один сезон.

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В соглашение включен пункт об обязательном выкупе Василия, если Спортинг повысится в Ла Лигу, а также пункт о возможности полноценного приобретения, если клуб останется в Сегунде. В ближайшее время Кравец должен пройти медосмотр и присоединиться к команде для подготовки к новому сезону.

Интересно, что "красно-белые" анонсировали трансфер нашего защитника на украинском языке. "Добро пожаловать в Хихон", – написали они в своих соцсетях.

К слову, Василий Кравец является воспитанником Карпат, а в 2017-м перебрался за границу, где уже успел попробовать свои силы в испанских Луго и Леганесе, а также польском Лехе.

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