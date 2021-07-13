23-річний оборонець став гравцем хіхонського Спортінга, інформує офіційний сайт клубу. "Червоно-білі" орендували українця в Леганеса на один сезон.

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В угоду включений пункт про обов'язковий викуп Василя, якщо Спортінг підвищиться у Ла Лігу, а також пункт про можливість повноцінного придбання, якщо клуб залишиться у Сегунді. Найближчим часом Кравець має пройти медогляд та приєднатись до команди задля підготовки до нового сезону.

Цікаво, що "червоно-білі" анонсували трансфер нашого оборонця українською мовою. "Ласкаво просимо до Хіхона", – написали вони у своїх соцмережах.

До слова, Василь Кравець є вихованцем Карпат, а у 2017-му перебрався за кордон, де вже встиг спробувати свої сили в іспанських Луго та Леганесі, а також польському Леху.

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