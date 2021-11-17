"Один мой сейв не делает всю игру. Так что я благодарен ребятам, которые все сделали. Это не был ключевой момент матча. Думаю, во втором тайме уже все было под нашим контролем, мы взяли 3 очка. У нас было больше желания.

Босния и Герцеговина – Украина: болельщики выбрали "Льва" матча

Я доволен результатом, ждем матчей плей-офф. Очень сдержаны все. Хочется тот жребий, который мы сможем пройти", – сказал Бущан для Youtube-канала vZbirna.

Напомним, весной украинцев ожидает плей-офф из двух матчей, где команда Петракова сможет завоевать путевку в Катар на ЧМ-2022.

Босния и Герцеговина – Украина: плей-офф отбора ЧМ-2022 наш – воскресение старых и рост новых лидеров, загадка Петракова