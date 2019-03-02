Ващук: Я не отдал денежный долг Гусеву? Я никому ничего не должен

Экс-игрок Динамо Владислав Ващук прокомментировал слова Олега Гусева о том, что якобы Ващук не вернул ему денежный долг.

"Должен ли я кому-то деньги? Нет. Ситуация с Гусевым? Это ситуация с моментом, когда я шел в Федерацию футбола Киева. Мало, кто мог позволить пойти против линии Кочетова. Это тот, который переизбирался на все новые и новые сроки. Я пошел против этого. У нас, когда идешь против воли кого-то, сразу на тебя ищут какой-то компромат.

Гусев подал в суд на Ващука из-за долга в 60 тысяч долларов

Мог ли Суркис повлиять на Гусева? Ему пообещали. Я не хочу говорить на эту тему, не хотел бы ее обсуждать. У каждого человека свой выбор, Гусев выбрал свой путь. Суд? Никакого суда нет, ничего нет", – сказал Ващук в программе ТРЕНДЕЦ.

Ранее Олег Гусев сообщил, что подал в суд на Владислава Ващука из-за долга в размере 60 тысяч долларов.

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