Ващук: Я не віддав грошовий борг Гусєву? Я нікому нічого не винен

Екс-гравець Динамо Владислав Ващук прокоментував слова Олега Гусєва про те, що нібито Ващук не повернув йому грошовий борг.

"Чи винен я комусь гроші? Ні. Ситуація з Гусєвим? Це ситуація з моментом, коли я йшов до Федерації футболу Києва. Мало, хто міг дозволити піти проти лінії Кочетова. Це той, який переобирався на все новий і новий термін. Я пішов проти цього. У нас, коли йдеш проти волі когось, відразу на тебе шукають якийсь компромат.

Гусєв подав до суду на Ващука через борг у 60 тисяч доларів

Чи міг Суркіс повпливати на Гусєва? Йому пообіцяли. Я не хочу говорити на цю тему, не хотів би її обговорювати. У кожної людини свій вибір, Гусєв обрав свій шлях. Суд? Ніякого суду немає, нічого немає", – сказав Ващук у програмі ТРЕНДЕЦ.

Раніше Олег Гусєв повідомив, що подав в суд на Владислава Ващука через борг у розмірі 60 тисяч доларів.

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