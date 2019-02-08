Гусев подал в суд на Ващука из-за долга в 60 тысяч долларов

Экс-хавбек Динамо Олег Гусев решил подать в суд на бывшего одноклубника Владислав Ващука из-за денежного долга.

"История с долгом Ващука пока не решена. Влад занял у меня 60 тысяч долларов и не отдал. Мне нельзя говорить об этом, я подписал документ о неразглашении. Я подал на него в суд, не имею права рассказывать детали этой истории.

"Он сделал свой выбор", – Гусев прокомментировал переход Ракицкого в Зенит

Наша дружба с Ващуком? Которая может быть дружба с этим человеком? До этой денежной истории она была. У меня есть ответ, почему все так произошло, но я не буду его озвучивать. Это низко. Не хочу о Ващуке говорить", – сказал Гусев для программы ФизКультура.

Гусев: Понял, что Ващук не вернет деньги, после отказа от расписки