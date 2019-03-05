Ващук: Если Суркис чего-то боится, этим уже не надо заниматься, оставь и уйди

Экс-защитник Динамо и Спартака Владислав Ващук прокомментировал слова Суркиса о том, что лучше играть в Лиге Европы, чем пропускать по 6 голов в Лиге чемпионов.

"Слова Суркиса о том, что лучше играть в Лиге Европы, чем получать по 6 голов в свои ворота в Лиге чемпионов? Так нельзя.

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Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уйди", – сказал Ващук для программы ТРЕНДЕЦ

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