Ващук: Если Суркис чего-то боится, этим уже не надо заниматься, оставь и уйди

Интервью — 12:00 178
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"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо
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Какой нападающий сборной Украины лучше всех реализует моменты – неожиданные лидеры сезона 2018/19Сборная Украины — 4 март 898
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Наші закордоном та трансферна зима: де шукати українських легіонерівМир — 4 март 542
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"Смалійчук? Такі відео просто так не з’являються". Чому Карпати програли скандальне дербі, а Динамо знову без форвардаУкраина — 4 март 575
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Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛУкраина — 4 март 49