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Ващук: Если Суркис чего-то боится, этим уже не надо заниматься, оставь и уйди

13:33 152 Читати українською
Ващук: Если Суркис чего-то боится, этим уже не надо заниматься, оставь и уйди
Игорь Суркис / Фото forbes.ua

Экс-защитник Динамо и Спартака Владислав Ващук прокомментировал слова Суркиса о том, что лучше играть в Лиге Европы, чем пропускать по 6 голов в Лиге чемпионов.

"Слова Суркиса о том, что лучше играть в Лиге Европы, чем получать по 6 голов в свои ворота в Лиге чемпионов? Так нельзя.

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Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уйди", – сказал Ващук для программы ТРЕНДЕЦ

Суркис объяснил, почему предпочитает Лигу Европы

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Владислав Ващук Владислав Ващук Лига Европы Игорь Суркис
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