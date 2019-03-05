Ващук: Якщо Суркіс чогось боїться, цим вже не треба займатися, залиш і піди

Екс-захисник Динамо та Спартака Владислав Ващук прокоментував слова Суркіса про те, що краще грати у Лізі Європи, аніж пропускати по 6 голів у Лізі чемпіонів.

"Слова Суркіса про те, що краще грати у Лізі Європи, ніж отримувати по 6 голів у свої ворота у Лізі чемпіонів? Так не можна.

Суркіс запропонував Леоненку цікаве парі на телеканалі Футбол

Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і піди", – сказав Ващук для програми ТРЕНДЕЦ

Суркіс пояснив, чому віддає перевагу Лізі Європи