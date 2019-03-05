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Ващук: Якщо Суркіс чогось боїться, цим вже не треба займатися, залиш і піди

13:33 1033 Читать на русском
Ващук: Якщо Суркіс чогось боїться, цим вже не треба займатися, залиш і піди
Ігор Суркіс / Фото forbes.ua

Екс-захисник Динамо та Спартака Владислав Ващук прокоментував слова Суркіса про те, що краще грати у Лізі Європи, аніж пропускати по 6 голів у Лізі чемпіонів.

"Слова Суркіса про те, що краще грати у Лізі Європи, ніж отримувати по 6 голів у свої ворота у Лізі чемпіонів? Так не можна.

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Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і піди", – сказав Ващук для програми ТРЕНДЕЦ

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Теги
Владислав Ващук Владислав Ващук Ліга Європи Ігор Суркіс
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