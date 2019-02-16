Суркис объяснил, почему предпочитает Лигу Европы, потроллив Шахтер

Президент Динамо Игорь Суркис оценил перспективы нынешнего состава "бело-синих" в Лиге чемпионов.

"Я иногда думаю, когда смотрю Лигу чемпионов - а как бы мы там выглядели? Я не хочу получать по 6 мячей. Лучше мы будем тихо ехать, но играть в том турнире, в котором заслуживаем играть.

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Аякс за футбольными пониманием мы вообще не могли пройти. Могло повезти: Не пропусти Бойко, не будь рикошета от Кадара. Может какой-то мяч закатили бы случайно, но это было бы несправедливо. Несправедливо к футболу.

Если бы мы прошли, что бы мы делали в группе с этими необигранимы ребятами? Хотя от нас требовали и болельщики, и журналисты. Но Аякс был на голову сильнее в двух матчах", – сказал Суркис в эфире программы Вацко Light.

Напомним, на групповом этапе текущего сезона Лиги чемпионов в одном из матчей донецкий Шахтер пропустил 6 мячей от Манчестер Сити.

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