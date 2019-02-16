toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АТАЛАНТА - МИЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Суркис объяснил, почему предпочитает Лигу Европы, потроллив Шахтер

08:58 196 Читати українською
Суркис объяснил, почему предпочитает Лигу Европы, потроллив Шахтер
Игорь Суркис / Фото из соцсетей

Президент Динамо Игорь Суркис оценил перспективы нынешнего состава "бело-синих" в Лиге чемпионов.

"Я иногда думаю, когда смотрю Лигу чемпионов - а как бы мы там выглядели? Я не хочу получать по 6 мячей. Лучше мы будем тихо ехать, но играть в том турнире, в котором заслуживаем играть.

Суркис назвал самых высокооплачиваемых игроков Динамо

Аякс за футбольными пониманием мы вообще не могли пройти. Могло повезти: Не пропусти Бойко, не будь рикошета от Кадара. Может какой-то мяч закатили бы случайно, но это было бы несправедливо. Несправедливо к футболу.

Если бы мы прошли, что бы мы делали в группе с этими необигранимы ребятами? Хотя от нас требовали и болельщики, и журналисты. Но Аякс был на голову сильнее в двух матчах", – сказал Суркис в эфире программы Вацко Light.

Напомним, на групповом этапе текущего сезона Лиги чемпионов в одном из матчей донецкий Шахтер пропустил 6 мячей от Манчестер Сити.

Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо

Теги
Лига чемпионов Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
4
мин
Шальке
16:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук